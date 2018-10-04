В Воронежской области завершают сев озимых

Воронеж, , 17:05 — REGNUM Почти 4,2 млн тонн зерна получено аграриями Воронежской области по данным на 4 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Уборка зерновых в регионе завершается: на данный момент обмолочено 1313 тыс. га или 91% от площади уборки. Средняя урожайность по области составила 31,9 ц /га, валовой сбор — 4186 тыс. тонн. 48% от полученного урожая составляет продовольственное зерно, 52% — зерно непродовольственное. Также в регионе продолжается уборка сахарной свеклы: сейчас убрано 45% площадей, отведенных под эту культуру, получено более 2 млн тонн.

Параллельно завершается сев озимых культур под урожай 2019 года: посеяно 680 тыс. га (101%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Александр Гусев заявлял, что прогнозный урожай зерновых в регионе — 4,6 млн тонн. В 2017 году в регионе были получены рекордные 5,7 млн тонн зерновых.

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