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Внешнеторговый баланс РФ после «дедолларизации» сдвинется к другим валютам

Экономика

Насколько разработанные меры изменят структуру российского экспорта и импорта в валюте – сказать сложно

Москва, 4 октября 2018, 17:05 — REGNUM  Переход внешнеторговых контрактов в расчеты на разные нацвалюты, как предполагает план российского правительства, продлится пять и более лет, считает финансовый директор компании ФинЭкспертиза Александр Чесных.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что хождение доллара никто не собирается исключать. По его словам, реализация плана, в основе которого лежит идея перехода внешнеторговых контрактов в расчеты на разные нацвалюты, позволит снизить зависимость экономики от доллара.

Принципиальное условие предполагаемой «дедолларизации» состоит в том, что правительство не планирует в принципе отказываться от использования доллара. Таким образом, несмотря на опасения, возникшие у граждан России после объявления планов по снижению зависимости от доллара, разработанные меры никаким образом не скажутся на долларовых сбережениях вкладчиков российских банков.

Насколько разработанные меры изменят структуру российского экспорта и импорта в валюте — сказать сложно, однако совершенно точно, что, если будет реализован сценарий без жестких мер стимулирования «дедолларизации», переходный период составит пять и более лет.

В пользу какой валюты изменится баланс? С учетом статистики товарооборота, наиболее вероятно смещение в сторону евро и юаня.

При этом уход от доллара как от наиболее эффективного инструмента международных взаиморасчетов неминуемо приведет к увеличению транзакционных издержек, часть которых, в конечном счете, ляжет на население.

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Планы по дедолларизации в России
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