«Люди боятся открыто протестовать против строительства храма Рамы»

Нью-Дели, , 18:12 — REGNUM Люди, протестующие против строительства храма Рамы в священном индийском городе Айодхье, боятся открыто выразить свое мнение, потому что знают, что большинство жителей в стране почитают это божество, — заявил на собрании сторонников глава индийской партии Раштрия Сваямсевак Сангх — Союз добровольных слуг родины (РСС) Мохан Бхагват.

По информации индийского новостного агентства Ani, политик также добавил, что мнение противников строительства храма не будет воспринято всерьез.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.