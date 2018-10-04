В Твери делают ставку на цифровизацию электросетевого комплекса — Руденя

Тверь, , 16:41 — REGNUM Цифровизация электросетевого комплекса является ключевым фактором для развития экономики Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения». Совещание состоялось 4 октября в рамках проходящей в Москве «Российской энергетической недели». Темой стала модернизация энергетической отрасли, внедрение новых технологий в работу электросетевого комплекса.

«Цифровизация сетей для такого большого региона, как Тверская область, является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в свою очередь в разы повысит качество энергоснабжения.

Отметим, что протяжённость воздушных линий электропередачи в Тверской области одна из самых высоких в ЦФО и составляет 64 тыс. км.

Генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский назвал в числе наиболее перспективных направлений для выявления повреждений на сетях ЛЭП для Тверской области внедрение беспилотных летательных аппаратов для обследования линий электропередачи в случае аварийных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, при поддержке Минэнерго России компаниями «Россети» и «МРСК Центра» разработана программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта — более 5 млрд рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии. С 22 сентября в регионе проводятся масштабные учения энергетиков: в их рамках будет расчищено более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновлено 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий. Также будет создана интерактивная онлайн-карта электросетевого хозяйства Тверского региона.