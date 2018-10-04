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Всемирный банк предоставит Казахстану $500 млн на развитие животноводства

Экономика

4 октября министерство сельского хозяйства Казахстана провело круглый стол с участием представителей Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Казахстану $500 млн на развитие животноводства
Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Астана, 4 октября 2018, 16:12 — REGNUM  Всемирный банк выразил готовность поддержать Казахстан в реализации государственной программы развития мясного животноводства до 2027 года предоставлением кредита на сумму $500 млн, сообщили 4 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

4 октября министерство сельского хозяйства Казахстана провело круглый стол с участием сотрудников Всемирного банка. Представитель банка Ато Браун подчеркнул важность развития традиционных видов животноводства для экспорта продукции в Россию и Китай.

Браун добавил, что ВБ готов профинансировать строительство современных убойных пунктов, а также оказывать техподдержку. Окончательные параметры займа будут определены после обсуждения и предложения правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк помогает Казахстану в реализации молодежного проекта Zhas Project, который направлен на социализацию молодых людей в шести регионах республики.

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Животноводство
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