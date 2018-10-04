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Всемирный банк: без МВФ темпы роста украинской экономики упадут ниже 2%

Экономика

Если МВФ все же выдаст кредит Киеву, то рост ВВП Украины может составить 3,5% в 2019 году

Всемирный банк: без МВФ темпы роста украинской экономики упадут ниже 2%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 4 октября 2018, 16:05 — REGNUM  В 2019 году рост ВВП Украины без поддержки МВФ может упасть ниже 2%, заявил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Хан, сообщает 4 октября УНИАН.

Хан отметил, что по прогнозу Всемирного банка рост ВВП Украины составит 3,3% в 2018 году, если МВФ выделит Киеву очередной кредит. В этом случае в 2019 году рост ВВП страны может составить 3,5%. Однако если Украина и МВФ не смогут договориться о выделении кредита, то рост ВВП Украины может в 2019 году упасть ниже 2%.

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Напомним, МВФ прогнозирует для Украины рост ВВП в 2018 году на уровне 3,2% при инфляции на уровне 11%.

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Украина и МВФ
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