Нацбанку Украины необходимо еще $1,5 млрд для поддержки банков

Киев, , 16:03 — REGNUM В 2018 году в докапитализации на Украине нуждаются восемь банков, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 4 октября УНИАН.

По ее словам, НБУ провел стресс-тестирование банков по базовому экономическому сценарию на 2018 год и выяснил, что докапитализация требуется для восьми банков на сумму 6,1 млрд гривен ($220 млн). Однако если рассматривать неблагоприятный экономический сценарий, то в докапитализации будут нуждаться еще пять банков, а общая сумма докапитализации повысится до 42,1 млрд гривен ($1,49 млрд).

Напомним, в 2018 году НБУ провел оценку качества активов для 56 банков, крупнейшие из них, на которые приходится 90% активов банковского сектора, прошли стресс-тестирование.

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