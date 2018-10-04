В Сербии арестованы 36 человек по делу о реэкспорте в Россию фруктов из ЕС

Белград, , 15:47 — REGNUM Министерство внутренних дел Сербии заявило о пресечении деятельности преступной группы, организовывавшей перепродажу в Россию запрещённых ко ввозу фруктов и овощей из стран Евросоюза под видом сербской продукции. Соответствующее сообщение распространила 4 октября пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, члены группы в составе 36 человек были арестованы в рамках совместной операции сотрудников отдела по борьбе с коррупцией, налоговой полиции и министерства сельского хозяйства Сербии.

По информации ведомства, на поступавшую из Европейского союза сельхозпродукцию в Сербии оформлялись поддельные фитосанитарные сертификаты и документы о происхождении, после чего эти фрукты и овощи поставлялись в Россию вперемешку с сербскими.

По оценке правоохранителей, общий преступный доход всех членов группы составил около полумиллиарда сербских динаров, то есть около четырёх миллионов евро.

Cообщается, что в числе арестованных оказались действующие и бывшие сотрудники компаний Kleri Fruit, Vip Fruit и Vip Logistik, сотрудники института «Агроекономик», а также 22 владельца земель сельскохозяйственного назначения и четыре скупщика. При этом отмечено, что в ближайшее время в рамках уголовного дела планируется привлечь ещё 43 фигуранта.

Напомним, осенью 2017 года стало известно, что российские надзорные органы заподозрили Сербию в реэкспорте продукции из стран Европейского союза, в отношении которых действует российское эмбарго в ответ на санкции.

В сербских СМИ сообщалось, что подозрения начали возникать на фоне значительного роста поставок в Россию сельскохозяйственной продукции из республики, однако последней каплей якобы послужила поставка инжирных персиков, которые в Сербии не выращиваются вовсе. После этого Москва потребовала от Белграда предоставить точные данные о площадях, занятых под посадки фруктов и овощей на территории страны.

В феврале текущего года Россельхознадзор вновь заявил об аналогичных подозрениях после обнаружения в российских торгово-розничных сетях груш Конференция, страной происхождения которых была указана Сербия, а также другой «плодоовощной продукции, нехарактерной по сортовому составу для республики».

В сложившейся ситуации правительство Сербии приняло постановление о создании реестра экспортёров фруктов и овощей в Россию, в соответствии с которым были значительно ужесточены требования к компаниям, осуществляющим поставки на российский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на давление Запада, Сербия до настоящего времени отказывается присоединиться к санкциям против России. Введение Москвой в 2014 году продовольственного эмбарго в отношении стран, применивших санкции, позволило республике существенно нарастить поставки своей продукции на российский рынок.

Более трети от общего объёма экспорта Сербии в Россию приходится на сельскохозяйственную продукцию. Главным образом на российский рынок поставляются сербские яблоки, клубника, персики и нектарины, вишня.