Четверг, 4 Октября 2018 года
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Для крымской СЭЗ готовят «цифрового резидента»

Экономика

Этот статус поможет регистрироваться тем, кто живёт за пределами РФ

Симферополь, 4 октября 2018, 15:36 — REGNUM  В рамках программы «Цифровой Крым» на полуострове прорабатываются юридические нормы, позволяющие людям, находящимся за пределами страны, удалённо регистрироваться и становиться «цифровыми резидентами» свободной экономической зоны.

«Мировая практика такое предусматривает. Я уверен, что, благодаря таким мерам, законы о цифровых активах, включая операции с криптовалютой, могут начать реально работать в Крыму раньше, чем в других регионах страны», — отметил Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня СЭЗ в Крыму насчитывает более 1340 участников. Ранее крымские налоговики раскрыли ряд примеров фиктивного членства резидентов, которые получали льготы, но по факту работали в других регионах страны.

Помимо этого они сообщили, что четверть участников крымской СЭЗ — недобросовестные налогоплательщики. Тем не менее, по последним данным министерства финансов РК, поступления в крымский бюджет от участников СЭЗ за восемь месяцев 2018 года превысили 6,3 млрд рублей.

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Крымская свободная экономическая зона
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