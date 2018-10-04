Для крымской СЭЗ готовят «цифрового резидента»

Симферополь, , 15:36 — REGNUM В рамках программы «Цифровой Крым» на полуострове прорабатываются юридические нормы, позволяющие людям, находящимся за пределами страны, удалённо регистрироваться и становиться «цифровыми резидентами» свободной экономической зоны.

«Мировая практика такое предусматривает. Я уверен, что, благодаря таким мерам, законы о цифровых активах, включая операции с криптовалютой, могут начать реально работать в Крыму раньше, чем в других регионах страны», — отметил Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня СЭЗ в Крыму насчитывает более 1340 участников. Ранее крымские налоговики раскрыли ряд примеров фиктивного членства резидентов, которые получали льготы, но по факту работали в других регионах страны.

Помимо этого они сообщили, что четверть участников крымской СЭЗ — недобросовестные налогоплательщики. Тем не менее, по последним данным министерства финансов РК, поступления в крымский бюджет от участников СЭЗ за восемь месяцев 2018 года превысили 6,3 млрд рублей.