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Конкурс на поставку труб в обход Дании объявлен для «Северного потока-2»

Экономика

Участниками тендера стали все прежние поставщики магистральных труб для газопровода

Санкт-Петербург, 4 октября 2018, 15:35 — REGNUM  Поставщикам труб предложен конкурс в рамках строительства газопровода «Северный поток-2». Оператору проекта необходим участок около 70 км длиной для обхода Дании, рассказал в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков.

По его словам, участниками тендера, организованного компанией Nord Stream 2 AG, стали все прежние поставщики магистральных труб для газопровода. Участвует в них и Челябинский трубопрокатный завод.

Пока неясно, кто победит и понадобится ли заявленный маршрут. Сейчас идет стадия конкурсного отбора, маршрут трубопровода зависит от итога переговоров с Данией, которые не завершены, пояснил Коваленков РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дании пока не согласовали прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах. В августе оператор проекта Nord Stream 2 AG подал заявку на другой вариант маршрута, который пойдет в обход датских вод.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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