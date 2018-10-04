Четверг, 4 Октября 2018 года
17:01:46 МСК

Собянин: Каждый вложенный рубль даёт 3 рубля частных инвестиций

Экономика

Рост вложений в инфраструктуру Москвы за последние годы вырос на более чем 70%

Москва, 4 октября 2018, 15:33 — REGNUM  На каждый вложенный в инфраструктуру Москвы рубль приходится три рубля частных инвестиций. Благодаря системному ежегодному развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры рост вложений в основной капитал за последние годы вырос на более чем 70%. Об этом сегодня, 4 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», сообщается на портале градоначальника.

Он отметил, что в России в целом за тот же период рост инвестиций составил около 10%. Развитие городов без инфраструктурного развития невозможно, поэтому в Москве огромные средства идут на модернизацию транспортной системы, а также систем электро-, тепло-, водо‑ и газоснабжения Объем инвестиций в Москве в 2018 году превысит 2 трлн рублей.

По мнению Собянина, развитие инфраструктуры необходимо в первую очередь москвичам. «Это экономика, новые рабочие места, налоги в бюджет, социальная сфера, социальная поддержка, развитие и благоустройство города Инфраструктура — это кровеносные артерии города, если их не развивать, не чистить, к сожалению, возникнет коллапс», — пояснил мэр.

Читайте также: Руденя: Энергетика должна служить повышению качества жизни людей

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 6 октября, в Москве проходит II Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). На форум съехались представители крупнейших международных энергетических компаний и ведущие мировые эксперты. 3 октября на форуме выступил президент России Владимир Путин.

Ранее на эту тему: Путин предложил всем желающим ввести против России сразу все санкции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российская энергетическая неделя — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить