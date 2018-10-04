Собянин: Каждый вложенный рубль даёт 3 рубля частных инвестиций

Москва, , 15:33 — REGNUM На каждый вложенный в инфраструктуру Москвы рубль приходится три рубля частных инвестиций. Благодаря системному ежегодному развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры рост вложений в основной капитал за последние годы вырос на более чем 70%. Об этом сегодня, 4 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», сообщается на портале градоначальника.

Он отметил, что в России в целом за тот же период рост инвестиций составил около 10%. Развитие городов без инфраструктурного развития невозможно, поэтому в Москве огромные средства идут на модернизацию транспортной системы, а также систем электро-, тепло-, водо‑ и газоснабжения Объем инвестиций в Москве в 2018 году превысит 2 трлн рублей.

По мнению Собянина, развитие инфраструктуры необходимо в первую очередь москвичам. «Это экономика, новые рабочие места, налоги в бюджет, социальная сфера, социальная поддержка, развитие и благоустройство города Инфраструктура — это кровеносные артерии города, если их не развивать, не чистить, к сожалению, возникнет коллапс», — пояснил мэр.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 6 октября, в Москве проходит II Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). На форум съехались представители крупнейших международных энергетических компаний и ведущие мировые эксперты. 3 октября на форуме выступил президент России Владимир Путин.

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