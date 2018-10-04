В Дагестане запущен первый завод по переработке риса

Махачкала, , 15:29 — REGNUM В Кизлярском районе Дагестана в пробном режиме запущен первый в республике завод по переработке риса. В настоящее время на заводе проходят пусконаладочные работы, которые сопровождают специалисты из Турции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Производственная мощность предприятия составляет 150 тонн в сутки. На заводе предусмотрена фасовка крупы в мешки объемом до 25 кг и упаковка в 800-граммовые пакеты. Кроме того, на производстве оборудована лаборатория для проверки качества риса.

По словам генерального директора АО «Кизлярагрокомплекс» Мевлида Хизриева, качество риса, возделываемого в Дагестане, уже получило высокую оценку турецких, а также краснодарских и других отечественных специалистов.

Напомним, Кизлярский район является лидером в республике по масштабам площадей, отведенных под возделывание риса. В текущем году в районе рис посеян уже на 10,7 тыс. гектаров. Из них по состоянию на начало октября убрано 4200 гектаров при средней урожайности 50 ц/га.

Стоит отметить, что еще 10 лет назад самая высокая урожайность в рисоводческих хозяйствах отмечалась в горном Гунибском районе — около 55 ц/га (при средней урожайности 33 центнера).