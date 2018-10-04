В Литве по итогам года ожидают значительный рост экспорта

Вильнюс, , 15:25 — REGNUM

Представители литовского агентства по развитию предпринимательства Versli Lietuva сегодня, 4 октября, на пресс-конференции представили откорректированный прогноз динамики роста экспорта литовских товаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Прогноз роста экспорта по итогам 2018 года увеличен. Специалисты ожидают, что рост (литовских товаров без энергетических товаров) составит 8,4% и достигнет 13,5 млрд евро. Экспорт услуг составит 9,3 млрд евро, рост — в 10,7%.

Весной 2018 года рост экспорта литовских товаров прогнозировался на 6%, а услуг — на 9,7%. Прогнозы роста реэкспорта снижены. Ожидалось, что он (без энергетических продуктов) подрастёт на 9,3% и достигнет отметки в 11,1 млрд евро, однако нынешний прогноз — 6,1% и 10,8 млрд евро.

Однако замечено, что в структуре экспорта доля реэкспорта понемногу снижается. Если в 2017 году она составляла 42% всего экспорта, то в 2018 — 39%. Эксперты также отметили, что прогнозирование динамики литовского экспорта в долгосрочной перспективе в настоящий момент проблематично из-за невозможности оценить, какой экономический эффект на рынке вызовет выход Великобритании из Евросоюза.