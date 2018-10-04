Литовская текстильная продукция может подорожать из-за решений Белоруссии

Вильнюс, , 15:20 — REGNUM Литва, Латвия и Чехия закупали 40% белорусского волокна льна, которое стоит в 1,6 раз дешевле чем, например, французское. В Китай экспортируется 56% белорусского волокна льна. При этом, большая часть из указанных 40% для Литвы, Латвии и Чехии идёт в Литву, пишет сегодня, 4 октября, литовское деловое издание Verslo žinios.

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Литва в принципе второй рынок сбыта для Белоруссии после Китая. Если Китай закупает ежегодно 2,760 тонн белорусского льна, то Литва — 1,929 тонн волокна льна. Как это отразится на стоимости произведённой в Литве текстильной продукции и чем вызвано решение Белоруссии литовское издание не уточняет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия, возмущённая позицией Литвы в вопросе Белорусской АЭС, рассматривает возможность перераспределение транзита своих грузов из литовского порта Клайпеды в пользу латвийских портов. Доля грузооборота белорусских грузов в порту Клайпеды от всех по официальным литовским данным составляет 33%.