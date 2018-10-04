Газпром и CNPC скоро согласуют контракт по «Силе Сибири — 2» — Миллер

Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Между руководством российской компании Газпром и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в ближайшее время будет согласован контракт по западному маршруту поставок российского газа в Китай (магистральный газопровод «Сила Сибири — 2»). Об этом в рамках Петербургского международного газового форума заявил глава российской компании Алексей Миллер.

«Мы наметили в самое ближайшее время ряд новых встреч, надеемся выйти на окончательные договоренности», — подчеркнул он.

Также Миллер отметил, что газопровод «Сила Сибири» (Восточный маршрут поставок природного газа из России в Китай) на сегодняшний день завершен на 94%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в переговорах о поставках российского газа в КНР по западному маршруту осталось согласовать всего один пункт — цену сырья.

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