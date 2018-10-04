Четверг, 4 Октября 2018 года
17:03:07 МСК

Газпром и CNPC скоро согласуют контракт по «Силе Сибири — 2» — Миллер

Экономика

Глава Газпрома отметил, что Восточный маршрут поставок природного газа из России в Китай на сегодняшний день завершен на 94%

Санкт-Петербург, 4 октября 2018, 15:19 — REGNUM  Между руководством российской компании Газпром и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в ближайшее время будет согласован контракт по западному маршруту поставок российского газа в Китай (магистральный газопровод «Сила Сибири — 2»). Об этом в рамках Петербургского международного газового форума заявил глава российской компании Алексей Миллер.

«Мы наметили в самое ближайшее время ряд новых встреч, надеемся выйти на окончательные договоренности», — подчеркнул он.

Также Миллер отметил, что газопровод «Сила Сибири» (Восточный маршрут поставок природного газа из России в Китай) на сегодняшний день завершен на 94%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в переговорах о поставках российского газа в КНР по западному маршруту осталось согласовать всего один пункт — цену сырья.

Читайте также: Миллер о поставках газа в Китай: Осталось договориться о цене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газопровод «Сила Сибири»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить