В Госдуме предлагают отказаться от долларов в пользу золота

Москва, , 15:12 — REGNUM Комплексная задача по дедолларизации экономики РФ должна иметь не только экономико-политические аспекты, но и аспекты защиты накоплений граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил первым зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве уже рассматриваются конкретные меры по снижению зависимости экономики РФ от американского доллара. Предполагается, что они заработают к 2024 году.

«Мне кажется, что наиболее динамично процесс будет проходить в рамках большого БРИКС — то есть не только страны, которые туда входят, но и те, кто хотел бы взаимодействовать — экономики из первой половины сотни. Не исключаю, что для информационной защиты могут быть выработаны механизмы условных криптовалют, которые были бы обеспечены золотым паритетом национальных банков», — отметил Гутенев.

По его словам, уже сегодня наметился тренд по репатриации рядом стран своего золотого запаса из американских хранилищ. Поэтому, уверен депутат, в скором времени возрастет роль золота как одного из инструментов обеспечения стабильности международной торговли.

«Я бы считал целесообразным не только обращать внимание на дедолларизацию национальной экономики с точки зрения взаимодействия юрлиц, но и особо пристальное внимание обратил бы на физлиц, которые имеют очень значительные накопления в валюте», — заявил Гутенев.

По его словам, главный мотив граждан при этом не увеличить прибыльность, а сохранить свои средства. При этом отрицательный внешнеторговый баланс США, дефицит американского бюджета и большой госдолг делают все накопления граждан в долларах уязвимыми. Вместо этого следовало бы обратить внимание ряда граждан на золото.

«Необходимо использовать опыт ряда стран, которые стимулируют свое население к отказу от накоплений в валюте в пользу размещения этих ресурсов в золоте. Мне кажется, что если мы уйдем от НДС в продаже золота, то мы сможем предложить населению гораздо более надежный, абсолютно ликвидный и сильно недооцененный механизм, который гораздо более привлекателен, чем давно отвязавшийся от золотого паритета доллар», — уверен Гутенев.