Четверг, 4 Октября 2018 года
17:03:15 МСК

В Сочи представители РФ, Турции и Болгарии обсудили развитие туризма

Экономика

Участники встречи договорились создать две рабочие группы — группу туроператоров и группу руководителей морских портов

В Сочи представители РФ, Турции и Болгарии обсудили развитие туризма
pasja1000
В круиз

Сочи, Краснодарский край, 4 октября 2018, 15:05 — REGNUM  Встреча представителей причерноморских городов Турции, Болгарии и России на тему развития круизного туризма прошла в Сочи на базе Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Об этом сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Отмечается, что в рамках переговоров между мэрией Сочи и представителями турецкой и болгарской делегаций «были обсуждены вопросы запуска регулярного круизного сообщения между городами стран Черноморского бассейна, развития необходимой инфраструктуры для круизного сообщения и разработки сопутствующих туристических продуктов».

Сообщается, что участники встречи договорились создать две рабочие группы — группу туроператоров и группу руководителей морских портов. В пресс-службе отметили, что следующая встреча мэров причерноморских городов пройдет в Стамбуле в ноябре 2018 года по приглашению мэра района Бейоглу города Стамбула Ахмета Мисбаха Демирджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил об успешных переговорах о запуске паромного сообщения между полуостровом и Турцией, которое, по решению турецких властей, в марте 2017 года было прервано.

Читайте также: Крым и Турция обсуждают запуск автопаромного сообщения

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что со стороны властей Турции не было никаких действий по открытию паромного сообщения с Крымом.

Читайте также: Турции не нужно паромное сообщение с Крымом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить