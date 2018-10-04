РусГидро планирует сократить выбросы парниковых газов на 6% к 2025 году

Москва, , 15:03 — REGNUM Одним из направлений работы в соответствии с принятой в РусГидро обновленной экологической политикой станет сокращение прямых и удельных выбросов парниковых газов, сообщает 4 октября пресс-служба предприятия.

«К 2025 году планируется… снизить выбросы парниковых газов более чем на 6% по сравнению с 2015 годом», — говорится в сообщении.

Также предприятие планирует сократить выбросы двуокиси углерода, связанные с выработкой электроэнергии, на 7,7%, и удельные выбросы, связанные с отпуском тепла, — на 6,4%.

Другим направлением экологической политики станет увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации. Планируется, что к 2025 году ее объем возрастет на 632,3 МВт.

«Принятие обновленной экологической политики отражает приверженность РусГидро лучшим практикам устойчивого развития», — прокомментировал изменения первый заместитель генерального директора — главный инженер РусГидро Борис Богуш.

В компании подчеркнули, что совершенствование деятельности ведется с целью соответствия критериям устойчивого развития, в соответствии со стандартами ведущих организаций в области энергетики. В 2017 году группа «РусГидро» присоединилась к Глобальному договору ООН, а в 2018-м вступила в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».

Читайте также: В РусГидро сообщили о почти 100-процентной готовности объектов к зиме