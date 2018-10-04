Власти Италии обещают снизить госдолг на 4% за три года

Рим, , 15:00 — REGNUM Государственный долг Италии, который в настоящее время составляет 130,9% ВВП, в 2019 году будет составлять менее 130%, а к 2021 году — 126,5%, заявил в четверг, 4 октября, премьер-министр Джузеппе Конте, сообщает Affari Italiani.

Ранее Еврокомиссия выражала недовольство намерением правительства Италии нарастить дефицит бюджета до 2,4% ВВП ради выполнения предвыборных обещаний. Одним из причин недовольства (формальных правил ЕС Италия не нарушает) был как раз высокий госдолг. Конте подчеркнул, что правительство согласно с важностью снижения уровня долга.

Нарастив дефицит бюджета до 2,4% ВВП, правительство Италии получит около 20 млрд евро, большая часть которых будет потрачена на исполнение основных предвыборных обещаний обеих сформировавших коалицию партий: на введение «дохода от гражданства» и снижение пенсионного возраста.

Читайте также: «Апокалипсис, смерть, война»: Италия принимает бюджет в битве с ЕС