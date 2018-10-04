Стартовала образовательная программа олимпиады «Я — профессионал»

Москва, , 14:49 — REGNUM Масштабная образовательная программа олимпиады «Я — профессионал» стартовала в России. Образовательная программа «Я — профессионал» в 2018—2019 учебном году реализуется в двух направлениях: подготовка к олимпиадным соревнованиям и развитие soft skills или гибких навыков.

«Создать единое информационное поле для участников олимпиады из всех регионов России и научить умных быть коммуникабельными — главные задачи образовательной программы «Я — профессионал». В подготовке вебинаров и организации тренингов сегодня участвуют более 30 вузов страны от Владивостока до Калининграда. Огромная команда, которая развивает национальное олимпийское студенческое движение в стране», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Первые тренинги от известного российского бизнес-тренера Сергея Озерова для студентов прошли во Владивостоке и Санкт-Петербурге на базе ДВФУ и СПбПУ. В этом году посетить аналогичные мероприятия смогут более 10 тысяч студентов в 17 городах по всей стране — от Владивостока до Калининграда.

«Олимпиада «Я — профессионал» позволяет студентам получить путевку в жизнь и реализовать все свои возможности, — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов, — Через эту олимпиаду Дальневосточный федеральный университет выстраивает прочные связи с ведущими вузами страны и с крупными работодателями. Мы — одна большая команда: университеты, предприятия и руководство страны, которое поддерживает этот проект».

Гибкие навыки или soft skills — это набор надпрофессиональных компетенций и умений, не связанных с определенными специальностями: целеполагание, самопрезентация, деловая коммуникация, умение работать в команде, лидерство, ораторское мастерство, эмоциональный интеллект и многие другие. Они в равной степени нужны для успешной работы и карьерного роста как психологу и дизайнеру, так и программисту или физику. Для современных работодателей, особенно в крупных компаниях, развитые soft skills часто становятся одним из решающих факторов при отборе кандидатов.

«Цель этой программы — раскрыть ваш внутренний мир, истинный потенциал, показать, как вы можете выйти за рамки и добиться ошеломляющих результатов в жизни», — отметил бизнес-тренер Сергей Озеров.

Востребованные и опытные тренеры Сергей Озеров, Василий Корельский, Алёна Лепёшкина и Дмитрий Шелухин проведут серию тренингов по гибким навыкам в 17 городах России: Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске, Калининграде, Томске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Курске, Тюмени, Москве, Воронеже, Екатеринбурге и Махачкале.

Зарегистрироваться, чтобы принять участие в тренинге, можно на сайте олимпиады. Помимо тренингов, HR-специалисты компаний-партнеров олимпиады проведут 21 вебинар по soft skills.

Образовательная программа олимпиады развивает не только гибкие навыки, но и профильные знания. Вебинары направлены на эффективную подготовку участников к отборочному этапу. В ходе онлайн-занятий спикеры разбирают демонстрационные задания, рассказывают об их тематике, уровне и критериях оценки, а также отвечают на вопросы аудитории. Вебинары продлятся до 29 ноября.

В феврале 2019 года участники олимпиады «Я — профессионал», показавшие высокие результаты в отборочном онлайн-этапе, смогут принять участие в одной из 15 зимних школ по выбранному направлению состязаний. Для этого нужно будет пройти дополнительный конкурс мотивационных эссе. Зимние школы — это образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских программ, знакомство с практическими сторонами профессий и последними трендами в развитии отраслей. Участники встретятся с учеными из ведущих российских вузов и экспертами-практиками лидирующий компаний. Программы зимних школы включают дискуссии, интерактивные лекции, мастер-классы, деловые игры и другие активности, направленные получение информации, которую невозможно почерпнуть на лекциях в университете.

В 2017—2018 учебном году в зимних школах «Я — профессионал» приняли участие президент Сбербанка Герман Греф, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский, лауреат Нобелевской премии по химии за 2004 год Аврам Гершко и другие эксперты. Среднее количество регионов, представленных на каждой зимней школе первой олимпиады «Я — профессионал», — 40.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 22 ноября на https://yandex.ru/profi/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИРЭА, НГПУ им.Минина.

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей». Лучшие участники олимпиады лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

В мае текущего года Президент РФ подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформа расширяется, в нее войдут новые проекты, а также будет сделана ставка на увеличение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.