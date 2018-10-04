Правительство РФ не решилось на «крымский офшор»

Симферополь, , 14:39 — REGNUM Крымского офшора на территории российского полуострова в ближайшее время не будет. Об этом 4 октября во время видеомоста Симферополь — Москва сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы проводили дискуссии по этой теме на базе комитета, но пока не удалось убедить правительство. Думаю, в ближайшее время этого не будет», — отметил специалист.

Он также напомнил, что не просто свободные экономические зоны, а офшоры, юридические нормы которых позволяют скрывать реальных собственников той или иной компании, уже работают в Калининграде и Приморском крае.

«Если это получится удачный опыт, его можно будет применить и в Крыму, и некоторые, в том числе иностранцы, воспользуются такой возможностью», — добавил Анатолий Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров также заявил, что единственная в России свободная экономическая зона, где капиталы могли бы спокойно себя чувствовать, должна находиться в Крыму.