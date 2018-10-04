В российских центрах занятости начнут предлагать работу на Дальнем Востоке

Москва, , 14:35 — REGNUM Федеральная служба по труду и занятости и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке согласовали программу привлечения и трудоустройства граждан РФ на Дальнем Востоке. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба Роструда.

Отмечается, что руководители ведомств подписали «дорожную карту», предусматривающую проведение мероприятий, направленных на информирование граждан РФ о возможности трудоустройства на предприятиях Дальнего Востока. Указанные мероприятия будут поводиться в 14 российских регионах, включая три дальневосточных.

Сотрудники, работающие в центрах занятости населения, помогут подбирать вакансии для обратившихся в соответствии с их образованием и навыками, отметили в Роструде.

«На первом этапе соискателям предлагается работа в 11 дальневосточных компаниях, поддержавших проект», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В число этих 11 предприятий входят такие компании, как «ССК Звезда», «Мерси Агро Приморье», «Русагро-Приморье», «Владивостокский морской торговый порт», «Доброфлот», «Амурский судостроительный завод», РФП Групп, «Амурская лесопромышленная компания», ФГУП «ЦЭНКИ», УК «Колмар», «Золото Селигдара», а также «Якутскэнерго», добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что привлечение людей на Дальний Восток должно стать первостепенным при реализации госпрограммы по переселению соотечественников.

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