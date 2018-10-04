Новые медицинские Ми-8 направятся в Красноярский и Краснодарский края

Москва, , 14:34 — REGNUM Производитель передал Государственной транспортной лизинговой компании два вертолета Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ, которые поступят в распоряжение медицинских служб в Красноярском и Краснодарском краях, сообщает 4 октября пресс-служба Союза машиностроителей России.

В сообщении отмечается, что оба вертолета будут задействованы в реализации приоритетного проекта, предусматривающего оказание экстренной медицинской помощи жителям России, проживающим в труднодоступных районах.

Ми-8МТВ-1 направится на Кубань и будет эксплуатироваться авиакомпанией ПАНХ. Второй Ми-8АМТ будет эксплуатировать компания СКОЛ, в парке которой уже находятся три вертолета этого типа. Всего в 2018 году производитель намерен поставить 31 вертолет на нужды санавиации: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1. Производство машин осуществляет холдинг «Вертолеты России» на предприятиях в Улан-Удэ и Казани.

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