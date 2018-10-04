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В Госдуме считают «необходимым и неизбежным» частичный отказ РФ от доллара

Экономика

И Европа тоже должна последовать этому примеру

Москва, 4 октября 2018, 14:37 — REGNUM  Дедолларизация необходима сегодня как для российской, так и для европейской экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил первым зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве уже рассматриваются конкретные меры по снижению зависимости экономики РФ от американского доллара. В частности, для экспортеров, использующих при расчетах рубль, предлагаются различные привилегии — например, ускоренный возврат налога на добавленную стоимость.

«Это необходимо и неизбежно с учетом того санкционного давления, которое есть сейчас, и теми препятствиями, с которыми сталкиваются наши производители и в области военно-технического сотрудничества, когда затрудняются расчеты за уже поставленную технику, и наши гражданские потребители. Поэтому сейчас явно виден тренд перехода на расчет в национальных валютах», — отметил Гутенев.

ПО его словам, значительная часть внешнеторгового оборота в странах, в которых он сбалансирован, могла бы покрываться за счет расчета в национальных валютах .

«Я также считаю, что эта задача стоит не только перед нами, но и перед объединенной Европой, которая уже столкнулась с рядом проблем в связи с выходом американцев из Иранского соглашения. В Евросоюзе укоренилась привычка, когда даже приобретая самолеты, произведенные в Европе европейскими странами, они всегда рассчитываются долларами», — считает Гутенев.

Депутат уверен, что Европа в скором времени также будет постепенно отказываться от использования американской валюты в своих расчетах.

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Планы по дедолларизации в России
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