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В ЕС облегчили конфискацию имущества по просьбе своих членов

Экономика

Европарламент утвердил соответствующие правила

Страсбург, Франция, 4 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Депутаты Европарламента сегодня, 4 октября, одобрили упрощение правил конфискации имущества по просьбе ведомств стран-членов Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конфисковать имущество в упрощённом порядке можно будет в том случае, если правоохранительные органы стран-членов ЕС аргументируют свою просьбу тем, что указанное имущество нажито преступным путём.

Теперь конфисковать имущество страна ЕС, получившая запрос из другой страны ЕС, обязана в течение 45 дней, а в случае срочного запроса — за четыре дня.

В Европарламенте утверждают, что законопроект направлен на борьбу с отмыванием денег, незаконным обогащением и терроризмом.

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Экономика Евросоюза
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