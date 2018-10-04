В ЕС облегчили конфискацию имущества по просьбе своих членов

Страсбург, Франция, , 14:30 — REGNUM Депутаты Европарламента сегодня, 4 октября, одобрили упрощение правил конфискации имущества по просьбе ведомств стран-членов Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конфисковать имущество в упрощённом порядке можно будет в том случае, если правоохранительные органы стран-членов ЕС аргументируют свою просьбу тем, что указанное имущество нажито преступным путём.

Теперь конфисковать имущество страна ЕС, получившая запрос из другой страны ЕС, обязана в течение 45 дней, а в случае срочного запроса — за четыре дня.

В Европарламенте утверждают, что законопроект направлен на борьбу с отмыванием денег, незаконным обогащением и терроризмом.