В России создадут ювелирный кластер

Москва, , 14:28 — REGNUM В России будет создан ювелирный кластер. Центр компетенций ювелирной промышленности откроется в Костромской области. С такой инициативой выступила администрация региона. Министерство финансов в свою очередь поддержало эту инициативу, сообщили в Минфине РФ.

По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, кластер позволит создать условия для добросовестной конкуренции и будет способствовать построению прозрачной и доверительной системы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, а также создаст дополнительные рабочие места для жителей области.

Отметим, в Костромской области сосредоточены крупнейшие ювелирные производства страны — в регионе производится свыше 55% всех ювелирных украшений России, работает более 1200 ювелирных компаний, количество сотрудников составляет 10 тыс. человек. В настоящее время администрация области формирует основные правоуправляющие документы для оформления юридического статуса кластера.

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Как сообщало ИА REGNUM, местные власти начали продвигать бренд «Кострома — ювелирная столица России» с 2007 года. Тогда бывший губернатор области Игорь Слюняев сообщал, что ежегодная выставка ювелирных украшений в Костроме должна проводиться раз в три года, но с приглашением иностранных производителей с мировым именем.

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