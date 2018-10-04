В Мордовии к 2020 году построят крупный молочный комплекс

Саранск, , 14:05 — REGNUM В Теньгушевском районе Мордовии к 2020 году планируется построить крупный молочный комплекс на 2,4 тыс. голов дойного стада. Вопросы реализации проекта глава Мордовии Владимир Волков обсудил на встрече с венгерскими инвесторами, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Проект будет осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере АПК, заключенного два года назад между правительством Мордовии и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.

Волков подчеркнул, что проект очень важен для республики. Министерствам экономики и сельского хозяйства региона поручена организовать всестороннюю поддержку инвесторам, в том числе в рамках программы развития АПК.

Представители венгерской стороны отметили эффективную работу органов исполнительной власти, в том числе районных, по оперативному решению всех возникающих в ходе реализации проекта вопросов. Глава проекта не исключил, что в ближайшее время интерес к участию в строительстве комплекса проявит еще ряд венгерских агроинвесторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях между сторонами было подписано в августе 2016 года во время визита делегации Мордовии в Венгрию.

О строительстве молочного комплекса стало известно в апреле 2018 года.

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