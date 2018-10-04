Владельцам магазинов создают «предсказуемые условия аренды»

Москва, , 14:10 — REGNUM Правительство РФ рассматривает законопроект о создании предсказуемых условий аренды для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 4 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, новый законопроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Речь идет о создании более предсказуемых условий аренды помещений — государственных и муниципальных, то есть принадлежащих либо региону, либо Российской Федерации, либо муниципалитету, для малого и среднего бизнеса. Для этого меняется закон о защите конкуренции. Изменения коснутся тех, кто арендовал площади до 2008 года, до того, как заработал единый порядок выделения договоров аренды. Это значит, что они смогут сохранить свои магазины, мастерские в тех местах, к которым привыкли клиенты», — заявил Медведев.

Согласно пояснениям к документу, предлагается установить единый порядок перезаключения договоров аренды имущества на новый срок вне зависимости от того, когда были заключены такие договоры, а также процедур, по результатам которых они были заключены.