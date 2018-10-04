В ситуации с «Петелинкой» вопросы есть и к производителю, и к магазину

Москва, , 14:00 — REGNUM Приостановка продаж продукции «Петелинской птицефабрики», которая по итогам 2017 года является лидером по производству мяса птицы в России — серьезная мера. Ситуация должна разрешиться с учетом мнения всех сторон, изучения официальных результатов исследований как производителя, так и ритейлера, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики Елена Майорова.

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с заявлением о приостановке выпуска птицеводческой продукции АО «Петелинская птицефабрика», входящего в группу «Черкизово». Ведомство ходатайствует о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Хочется обратить внимание на два момента. Во-первых, система защиты потребителей от некачественных, опасных продуктов требует совершенствования. Подобные случаи говорят о том, что ситуация улучшается, государство старается обеспечить население качественными продуктами питания.

Вместе с тем, например, по данным проверки Роскачеством товара «тушки бройлеров 1 категории охлаждённые «Петелинка», он был признан качественным и безопасным, соответствующим всем обязательным требованиям законодательства. Но он содержит антибиотики — разрешенные. В том числе вещества, содержание которых не регламентируется в России, но регламентируется в странах ЕС.

То есть, претензий к производителю нет, но, возможно, следует рассмотреть возможность расширения норм. Во-вторых, в вопросе качества потребительских товаров высока ответственность торговых сетей. Входной контроль качества, температурный режим, товарное соседство и тому подобное при хранении и реализации влияют на качество товаров.

В данном случае пробы продукции «Петелинской птицефабрики» взяты в магазине сети ООО «Авоська-Два». Ранее в сентябре 2018 года Роспотребнадзор по г. Москве опубликовал результаты плановой проверки торговой сети ООО «Авоська-Два». В магазинах были выявлены нарушения, связанные с санитарно-техническим состоянием торговых и складских помещений, хранением товаров, входным лабораторным контролем и тому подобное.

Разумеется, основную ответственность за качество товаров несет производитель, и ни в коем случае нельзя перекладывать ее на торговлю. Однако хочется подчеркнуть, что задача обеспечения населения качественными продуктами питания требует совместных усилий — государства, производителей и торговых компаний.

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