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Греф: в России необходимо создать «цифровое МЧС»

Экономика

По словам главы Сбербанка, возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с киберугрозами, является одним из «вызовов будущего»

Москва, 4 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Министерство по чрезвычайным ситуациям в цифровой сфере предложил создать в России председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом руководитель одного из крупнейших финансовых учреждений страны заявил в ходе своего выступления в рамках Российской энергетической недели в Москве.

По словам Грефа, в РФ следует создать министерство, в ведение которого входили бы «чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере». По словам главы Сбербанка, возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с киберугрозами, является одним из «вызовов будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении на 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия предложит на рассмотрение ООН проект, содержащий правила поведения государств в киберпространстве.

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