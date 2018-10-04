Тверской завод поставит на московские железные дороги 15 поездов «Иволга»

Тверь, , 13:47 — REGNUM Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, сходит в Трансмашхолдинг) поставит еще 15 электропоездов постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга» для осуществления перевозок на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщает 4 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в рамках исполнения контракта на столичные железные дороги будут поставляться поезда с применением современных технологий и с учетом последних тенденций. Так, впервые в электричках будет присутствовать система подсчета пассажиров, а туалетные комнаты оборудуют сенсорными кранами, дозаторами мыла и сушилками для рук.

Также в вагонах существенно увеличится количество поручней, и они будут оснащены «теплым» покрытием. В компании сообщили, что сейчас в эксплуатации МЦД находятся два поезда предыдущей модификации «Иволги», которые курсируют по маршруту Москва-Новопеределкино.

Добавим в настоящее время предприятие реализует контракт, который был заключен с АО «Центральная ППК» 16 марта. Договор предусматривает поставку 24 шестивагонных электропоездов до середины II квартала 2019 года.

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