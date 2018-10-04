Медведев объявил о появлении «горизонтальных субсидий» для регионов

Москва, , 14:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о новшествах для поддержки регионов, которые обсуждают 4 октября на заседании правительства.

Он представил два законопроекта о межбюджетных отношениях, устанавливающих «порядок распределения трансфертов, а также бюджетных кредитов, направленных на поддержание сбалансированности бюджетов регионов».

По словам главы правительства, документы содержат новшества.

«Вводится новая форма трансферта, так называемая «горизонтальная субсидия». Теперь деньги могут направляться из бюджета одного региона в бюджет другого региона напрямую», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства также обсуждаются госпрограмма по переселению соотечественников и дополнительные меры поддержки ипотечных заемщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: «В Россию переселилось около 800 тысяч соотечественников»