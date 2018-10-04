Казахстан и Румыния создадут совместный инвестиционный фонд

Астана, , 13:39 — REGNUM Правительство Румынии и группа KMG International, входящая в национальную компанию Казахстана «КазМунайГаз» планируют в ближайшее время создать совместный инвестиционный фонд, сообщает 4 октября издание Zakon. kz со ссылкой на государственного секретаря министерства энергетики Румынии Роберта Тудораке.

По его словам, стороны будут иметь равные возможности для внесения предложений по инвестиционным проектам. В ходе переговоров румынской делегации с представителями компании KMG International достигнута договоренность о реализации двух проектов.

В частности, стороны планируют построить ТЭЦ на площадке НПЗ Petromidia и расширить автозаправочную сеть Rompetrol на рынке Румынии.

Напомним, KMG International и правительство Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в 2013 году. Инвестиционный фонд создается в рамках данного меморандума.

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