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Казахстан и Румыния создадут совместный инвестиционный фонд

Экономика

Достигнута договоренность о реализации двух проектов

Астана, 4 октября 2018, 13:39 — REGNUM  Правительство Румынии и группа KMG International, входящая в национальную компанию Казахстана «КазМунайГаз» планируют в ближайшее время создать совместный инвестиционный фонд, сообщает 4 октября издание Zakon. kz со ссылкой на государственного секретаря министерства энергетики Румынии Роберта Тудораке.

По его словам, стороны будут иметь равные возможности для внесения предложений по инвестиционным проектам. В ходе переговоров румынской делегации с представителями компании KMG International достигнута договоренность о реализации двух проектов.

В частности, стороны планируют построить ТЭЦ на площадке НПЗ Petromidia и расширить автозаправочную сеть Rompetrol на рынке Румынии.

Напомним, KMG International и правительство Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в 2013 году. Инвестиционный фонд создается в рамках данного меморандума.

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Экономика Казахстана
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