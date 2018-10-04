Из-за ЧП парома на Балтике, у датской DFDS проблемы с доставкой грузов

Вильнюс, , 13:34 — REGNUM Причины поломки двигателей парома Regina Seaways, которые вышли из строя 2 октября в Балтийском море при переходе Киль-Клайпеда, до сих пор не остановлены, а в датской компании-судовладельце DFDS Seaways ищут возможности отправить на линию Клайпеда-Киль-Клайпеда с другого маршрута, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 октября. Об этом сообщили в DFDS Seaways.

Предположительно, другой паром может встать на маршрут с линии Литва-Швеция, однако окончательного решения пока не принято. При этом в компании отмечают, что сложности возникли в первую очередь с транспортировкой грузов, а пассажиров в осенне-зимний период традиционно немного — единственный оставшийся на линии Клайпеда-Киль-Клайпеда паром итак полностью справляется с сегодняшним пассажиропотоком, но не справляется с транспортировкой грузов в оба направления.

В своб очередь литовское агентство BNS пишет, что компания столкнулась с невозможностью аренды парома на рынке — свободных просто нет. Что касается выяснения причин инцидента 2 октября, то процесс может затянуться, вплоть до нескольких месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двигатели парома Regina Seaways были остановлены 2 октября после сильной вибрации. Инцидент произошел по маршруту Киль-Клайпеда, в 110 км от литовской Клайпеды и в 150 км от российского Калининграда. Спасательными работами руководили службы Калининградской области — инцидент произошёл в зоне ответственности России.

На пароме находились 294 пассажира и 42 члена команды. В итоге на пароме удалось запустить двигатели и он, в сопровождении подоспевших литовских военных судов, добрался до Клайпеды самостоятельно.

DFDS — одна из крупнейших в мире паромных компаний, оказывающих услуги по транспортировке и перевозке пассажиров по морю. Паромы курсируют в Скандинавию, Западную Европу и Великобританию.