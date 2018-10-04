В Калининградской области зафиксирован рекорд доли внутреннего туризма

Калининград, , 13:28 — REGNUM

Доля бронирований авиабилетов по России, забронированных калининградцами на период новогодних праздников, выросла с 85% в 2017 году до 97%, а за границу, соответственно, снизилась с 15% до 3%. Это один из рекордных показателей доли внутреннего туризма, зафиксированных интернет-сервисом для путешественников Biletix за время ведения аналитики с 2011 года, сообщил сегодня, 4 октября, сервис.

Одним из факторов, способствовавших данному росту, является подорожание авиабилетов с вылетом из Калининграда. Так, средний чек на авиабилеты в обе стороны из Калининграда на Новый год за границу вырос с 11 253 до до 14 826 рублей, то есть на 31%. Впрочем, средний чек на авиабилеты с перелетом в российские города на данный период также подорожал с 8 582 рублей до 10 609 рублей, то есть на 23%.

Самыми популярными направлениями вылета из Калининграда на Новый год на данный момент являются Москва, Минеральные воды и Санкт-Петербург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в саму Калининградскую область с 2015 года ежегодно посещает свыше миллиона туристов, в 2019 году в регионе ожидают увеличения турпотока из стран ЕС в связи с началом работы бесплатной электронной визы, которая позволит посещать регион сроком на восемь дней.

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