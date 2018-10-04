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Парк в столице Калмыкии от застройщиков и чиновников защитил Верховный суд

Экономика

В суд с иском против решения властей Элисты разрешить на территории парка застройку обратилась прокуратура

Элиста, 4 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Верховный суд РФ вынес решение по спору между чиновниками столицы Калмыкии Элисты и прокуратурой об исключении парка «Дружба» из зоны парков, что фактически означало разрешение на застройку этого места отдыха горожан. О решении Верховного суда 3 октября сообщила «Российская газета».

С иском в суд о признании недействительным решения горсобрания Элисты «О внесении изменений в правила землепользования и застройки города Элисты», которым территория парка «Дружба» исключается из зоны парков, обратился заместитель прокурора Калмыкии. Прокурор привел данные о том, что этим решением территория парка переведена в зону «общественно-деловой застройки», само решение нарушает Градостроительный кодекс и не соответствует генеральному плану города.

Ранее мнение прокурора поддержал Верховный суд Калмыкии, признав решение горсобрания недействительным. Однако горсобрание обжаловало этот вывоз в Верховном суде РФ: по их мнению, процедура внесения изменений в правила землепользования и застройки соответствует Градостроительному кодексу, а значит — законно. Однако, в соответствии с Градостроительным кодексом, на который ссылаются местные чиновники, документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и местного самоуправления при принятии ими решений, а генплан территории — первичен перед правилами землепользования и застройки. В итоге Верховный суд РФ принял решение о том, решение Элистинского горсобрания нарушает градостроительное законодательство.

Парк «Дружба» является крупнейшей в Элисте зоной отдыха для горожан — он занимает значительную территорию в центре столицы Калмыкии. Создан парк был еще в 1940 году. Объектом интереса со стороны застройщиков территория парка стала еще с 1990-х.

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Парки, зоны отдыха и ботанические сады в городах России
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