В России появится информационная система «Рыбоохрана»

Москва, , 13:05 — REGNUM Федеральное агентство по рыболовству создаст новую информационную систему «Рыбоохрана». Система позволит автоматизировать получение сведений о контрольно-надзорной деятельности и обеспечить межведомственное электронное взаимодействие в рамках «Электронного правительства», сообщили в Росрыболовствое.

В системе будут содержаться данные о расследовании административных правонарушений и составленных протоколах, о рыбоохранных рейдах, а также о планах и результатах проверок субъектов хозяйственной деятельности.

Информационная система «Рыбоохрана» станет отдельным модулем в разработанной ФГБУ «ЦУРЭН» единой электронной базе данных по согласованию хозяйственной деятельности и компенсационных мероприятий. На сегодняшний день база данных содержит более 1 млн документов. Параллельно с новым модулем «Рыбоохрана» разрабатывается информационная система, содержащая сведения о рыбоводных и рыбопромысловых участках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ внесен законопроект, расширяющий пользование рыбопромысловыми участками. Сейчас закон предусматривает использование морских участков либо в целях рыболовства, либо в целях аквакультуры с использованием рыбоводного участка. Такой подход не способствует эффективному использованию прибрежных морских акваторий.

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