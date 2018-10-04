«Урал» преодолеет 10 тыс. километров пути в рамках пробега «Газ в моторы»

Миасс, Челябинская область, , 12:50 — REGNUM Грузовой автомобиль «Урал» на газовом топливе принимает участие в международном пробеге на 10 тысяч километров. Ралли «Газ в моторы» стартует сегодня в китайской провинции Жудун, а путь автомобилей будет пролегать через населенные пункты Китая, Казахстана и России, сообщает 4 октября пресс-служба автозавода Урал.

«Расстояние, которое преодолеют 15 единиц газовой техники в рамках пробега, — около 10 000 км, в день участникам предстоит преодолевать около 500 км», — сообщили в компании.

Мероприятие организовано российским Газпромом, китайской национальной газовой компанией CNPC и национальной компанией «КазМунайГаз» (Казахстан). Пробег завершится в Санкт-Петербурге в октябре.

На предприятии отметили, что целью автопробега является продвижение применения природного газа в качестве моторного топлива. Его использование позволяет сократить нагрузку на окружающую среду. Так, уровень вредных выбросов снижается на десятки процентов, например оксидов азота и углеводородов — на 66% и на 89% соответственно по сравнению с выбросами дизельных автомобилей.