В регионы Таджикистана вернули свет

Душанбе, , 12:35 — REGNUM Круглосуточная подача электроэнергии в регионах Таджикистана восстановлена, сообщает государственный энергохолдинг «Барки точик». Завершены профилактические работы, которые проводились последние две недели для подготовки сетей и оборудования к зимнему периоду.

«На время работ электричество в некоторых районах отключалось днем и ночью. Сейчас «свет» населению подается круглосуточно», — цитирует слова источника в «Барки точик» ИА «Авеста». Однако специалисты предупреждают о том, что электричество еще может быть отключено из-за аварий, плановых и внеплановых ремонтных работ.

Напомним, что с середины сентября 2018 года жители регионов Таджикистана жаловались на то, что возобновились отключения электричества, свет подавался в их дома лишь на несколько часов утром и вечером. Население стало беспокоиться и подозревать возвращения лимита на энергопотребление.

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