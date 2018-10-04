Один из кредиторов отказался от банкротного иска к стройхолдингу Татарии

Казань, , 12:31 — REGNUM Один из кредиторов, требовавших банкротства крупного строительного холдинга Татарии — ПАО «Камгэсэнергострой», существующего с 1964 года, отказался от своих претензий. Стороны заключили мировое соглашение, которое 3 октября 2018 года утвердил Арбитражный суд республики. Подробности не сообщаются, решение пока не изготовлено, но в деле есть еще ряд заявителей, требующих признать ПАО несостоятельным. Их претензии пока не рассмотрены, последним иск подало ООО «Строительная компания «Вентана», долги перед которым составляют 951 374,42 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, на начало июля 2018 года крупнейшим акционером ПАО является АО «Холдинговая компания «Ак Барс», которому принадлежит 73,98% обыкновенных акций. Само ПАО учреждено в 2001 году, но предшественником компании является созданное в 1964 году управление строительства «Камгэсэнергострой». Генеральный директор холдинга с сентября 2018 года — экс-замминистра промышленности и торговли Татарии Дамир Сафиуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года суд начнёт рассматривать иск, в котором строительному холдингу претензии на сумму свыше 117 млн рублей выдвинуло ПАО «Туполев». Помимо этого, ООО «Мечел-Сервис» (Москва) потребовало взыскать с ПАО 10 843 870,33 рубля, иск из-за недочетов до 19 октября 2018 года оставлен без движения. Еще более 8,8 млн рублей с компании требует ООО Производственно-монтажная фирма «ПЭК» из Казани.

Если притязания истцов удовлетворят, то долги ПАО «Камгэсэнергострой» существенно увеличатся.