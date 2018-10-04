Российских военных оставят без пилоток и рубах

Москва, , 12:32 — REGNUM Военнослужащие РФ перестанут получать шерстяные пилотки, а на смену рубахам придут фуфайки. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 июня 2022 года военным перестанут выдавать шерстяные пилотки, указано в документе. Изменены и нормы снабжения в мирное время. Так, «шапки-ушанки» заменены на «шапки».

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Термин «рубаха» заменен словом «фуфайка», а в дополнение к «нательным кальсонам» появились «трусы». Этот предмет одежды военные будут получать в количестве двух штук в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывают новую парашютную систему «Штурм», которая предназначена для десантирования с небольшой высоты. Работы ведет холдинг «Технодинамика», входящий в состав ГК «Ростех».

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