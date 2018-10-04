Москва, , 12:29 — REGNUM Нефтяные котировки на сорт марки Brent на открытие торгов 4 октября обновили четырёхлетние максимумы в $86 за баррель, невзирая на отчет о самом крупном с марта 2017 года росте запасов сырой нефти в США и сигналов наращивания добычи в России и Саудовской Аравии. На фоне увеличения корреляции стоимости нефти и национальной валюты на текущей неделе, рубль стабилизировался в диапазоне 65−66 рублей за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Однако позитив нефтяного рынка омрачает очередной провальный аукцион Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа. Он был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Инвесторы не верят в рубль и в преддверии введения санкций продолжают выводить средства из российских активов.

Американский доллар в свою очередь на закрытии торгов в среду заметно укрепился против корзины основных мировых валют. Этому способствовали выход сильных данных по занятости в частном секторе и неожиданно «жестких» комментариев, главы ФРС Пауэлла.

«До конца торговой недели, вероятнее всего, рубль будет следовать за основным трендом на международном валютном рынке. И с большей вероятностью можно будет наблюдать ослабление национальной валюты до уровня 66,50 рубля за доллар», — полагает эксперт.

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