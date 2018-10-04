Путин дал ряд поручений по санитарно-курортному лечению граждан РФ

Москва, , 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство о налогах и сборах, соответствующее указание опубликовано на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении изменений, предусматривающих предоставление гражданам социального налогового вычета за оказанные санаторно-курортными организациями услуги.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о включении в перечень расходов на оплату труда, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходов на организацию санаторно-курортного лечения при заключении договоров с санаториями.

Как сообщало ИА REGNUM, в России насчитывается 1830 санаторно-курортных организаций. В 2017 году в них побывали 7 млн человек, это на 7,5% больше, чем в 2014 году. Одним из лидеров оздоровительного отдыха в России является Ставропольский край. В регионе функционируют 138 санаториев, 134 из которых расположено в Кавказских Минеральных Водах.

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