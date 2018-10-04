Четверг, 4 Октября 2018 года
13:34:42 МСК

Путин дал ряд поручений по санитарно-курортному лечению граждан РФ

Экономика

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Москва, 4 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство о налогах и сборах, соответствующее указание опубликовано на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении изменений, предусматривающих предоставление гражданам социального налогового вычета за оказанные санаторно-курортными организациями услуги.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о включении в перечень расходов на оплату труда, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходов на организацию санаторно-курортного лечения при заключении договоров с санаториями.

Как сообщало ИА REGNUM, в России насчитывается 1830 санаторно-курортных организаций. В 2017 году в них побывали 7 млн человек, это на 7,5% больше, чем в 2014 году. Одним из лидеров оздоровительного отдыха в России является Ставропольский край. В регионе функционируют 138 санаториев, 134 из которых расположено в Кавказских Минеральных Водах.

Читайте также: В России дан старт программе по классификации санаториев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые льготы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить