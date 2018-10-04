Кожемяко заявил, что с территорий виднее, что делать для улучшения жизни

Владивосток, , 12:17 — REGNUM Выступая перед участниками XIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке, Олег Кожемяко заявил, что с территорий виднее, что надо делать, чтобы приморцы жили лучше

Олег Кожемяко отметил, что основная тема конгресса в этом году — дальнейшее развитие российского рыболовства. Указом Президента России Владимира Путина перед отраслями экономики страны, а также органами власти и профильными профессиональными сообществами сегодня поставлены важные задачи, в том числе по развитию экспорта — в первую очередь, продукции с высокой добавленной стоимостью, освоению новых рынков и другие.

«Сегодня наша задача — активно работать для достижения этих целей. Площадка Международного конгресса рыбаков — один из хороших инструментов организации этой работы», — подчеркнул врио губернатора Приморского края.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что сегодня выполнение многих задач, стоящих перед отраслью, затруднительно без решения ключевых проблем. Среди них — продление до конца текущего года сроков действия договоров по закреплению долей квот, усиление охраны суверенных морских пространств государства и пресечение незаконного промысла иностранных рыбаков в российских водах, обеспечение беспрепятственного прохождения всеми российским рыбопромысловыми судами Курильских проливов и другие.

При этом особое внимание, по словам Олега Кожемяко, следует уделить решению двух наиболее острых и актуальных вопросов: снижению цен на массово потребляемые виды рыбы в Приморье — эту задачу должны взять на себя профильные ассоциации рыбопромышленников края, а также порядку эксплуатации портовых и причальных сооружений региона — субъекту должно быть передано право самостоятельно работать с арендаторами таких объектов по принципу «двух ключей».

«Я хочу, чтобы по итогам нашего конгресса были приняты какие-то решения. Не просто мы сейчас поговорили хорошо, что-то наметили, а как это отразится на жизни, на тех решениях, которые хотя бы дадут надежду какую-то в одном и во втором случае. Вот эти решения должны быть приняты на конгрессе», — подчеркнул Олег Кожемяко.

С докладами, посвященными развитию отрасли, выступили заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов, а также представители местных рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

Отметим, XIII Международный конгресс рыбаков будет проходить в Приморье в течение двух дней — 4 и 5 октября. Участники мероприятия — в этом году их более 500 из таких стран, как Россия, Канада, Китай, Вьетнам, Польша, Республика Корея, Королевство Норвегия, Соединенные Штаты Америки и Япония — обсудят важнейшие вопросы, посвященные развитию рыбохозяйственного комплекса края. В программе конгресса — панельные дискуссии, круглый стол, а также выставка рыбопромышленных предприятий Приморья.

Мероприятие проходит под девизом: «Рыбная отрасль — новый этап развития».