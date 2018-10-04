Крым и Москва согласовывают план модернизации химзавода «Титан»

Симферополь, , 12:16 — REGNUM Власти Крыма передали федеральным министерствам план модернизации завода филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске и ликвидации экологического ущерба в регионе. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК.

«План действий направлен в Минприроды и Минпромторг РФ. Документ предусматривает строительство установки по нейтрализации стоков, поступающих в кислотонакопитель, который позволит снизить нагрузку на природную среду. Нейтрализация самого кислотонакопителя будет проводиться с применением природного известняка», — отметили в пресс-службе крымского министерства.

По словам специалистов минприроды РК, также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия, а также организация контроля за состоянием окружающей среды в зоне влияния предприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября на территории завода «Крымский титан» произошли выбросы сернистого ангидрида и ряда других химвеществ в атмосферу. Предприятие было временно остановлено в начале сентября. Местные власти объявили каникулы в школах и детских садах, отправив около четырёх тысяч детей в санатории и здравницы полуострова. 24 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён. Глава республики Сергей Аксёнов позже заявил, что кислотонакопитель планируется рекультивировать для минимизации загрязнения окружающей среды.