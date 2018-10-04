«Роснано» построит в Дагестане центр ядерной медицины

Махачкала, , 11:50 — REGNUM В Дагестане компания «Роснано» планирует построить центр ядерной медицины для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что строительство центра обсуждалось в ходе встречи председателя правительства Дагестана Артема Здунова и управляющего директора по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием ООО «Роснано» Дмитрием Криницким.

По словам последнего, компания «Роснано» готова работать с республиканской властью по высокотехнологичным проектам в области медицины. Представитель «Роснано» рассказал о планах строительства в Дагестане центра ядерной медицины, который будет включать в себя диагностику и лечение онкологических патологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах по строительству центров ядерной медицины в 2017 году заявили власти Чечни и Северной Осетии. С учетом роста числа страдающих онкологическими заболеваниями в регионах строительство таких центров вполне обосновано.

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