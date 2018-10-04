При строительстве детсада в Рязани нашли нарушения на 4 млн рублей

Рязань, , 11:46 — REGNUM Контрольно-счетная палата Рязани нашла финансовые нарушения при строительстве детского сада на 220 мест, открытого в феврале 2018 года, передает 4 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет о проведенной проверки. Речь идет о детском саде в микрорайоне Семчино. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

«При проведении выборочных осмотров и контрольных измерений на объекте установлено, что муниципальным образованием незаконно приняты и оплачены работы с завышенными объемами и стоимостью на общую сумму 3 931,1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Кроме того, аудиторы выяснили, что еще 1,1 млн рублей были использованы неэффективно: оборудование, купленное на эти деньги, не используется и хранится в подвале вплоть до сегодняшнего дня. На основании результатов проверки, внесено представление исполняющему обязанности главы городской администрации Сергею Карабасову, информация отправлена губернатору Николаю Любимову и в облдуму. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру региона.

ИА REGNUM напоминает, что детский сад открылся в феврале 2018 года. Его строительство обошлось в 170 млн рублей.