Россельхознадзор и «Петелинка»: грозит ли фабрике банкротство?

Москва, , 11:36 — REGNUM Варианты наказания, грозящие компании АО «Петелинская птицефабрика», несопоставимы между собой, что создает угрозу коррупции, считает генеральный директор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов.

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с заявлением о приостановке выпуска птицеводческой продукции АО «Петелинская птицефабрика», входящего в группу «Черкизово». Ведомство ходатайствует о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Меня удивляют совершенно не сопоставимые между собой варианты наказания: либо приостановка работы предприятия до 90(!) дней, либо штраф 700 тыс. Очевидно, что остановка работы на 90 дней равна принудительному банкротству.

Штраф в 700 тысяч, в свою очередь, даже легким испугом не назовешь. Отмечу, что в России законы специально имеют такую большую вилку мер наказаний. Это, по моему мнению, даёт отличную возможность брать взятки и при этом создавать видимость справедливости.

Если руководство «Петелинской птицефабрики» сможет «договориться», то штраф будет денежным, если нет, то производство будет остановлено. Это повлечет за собой не только финансовые убытки бенефициаров компании, но рост безработицы в селе Петелино.

Что же касается самого факта наличия сальмонелл, то сложно сказать, кто в этом виноват, так как непонятны условия хранения продукции в магазине «Авоська-Два».

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