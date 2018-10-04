Владимирский тренер осужден за домогательства к 12-летней ученице

Муром, Владимирская область, , 11:22 — REGNUM В Муроме (Владимирская область) бывший тренер-преподаватель одной из муниципальный спортивных школ осужден за сексуальное домогательство по отношению к 12-летней воспитаннице. Суд приговорил 43-летнего мужчину к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила 3 сентября пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). В суде было доказано, что в 2017 году в течение нескольких месяцев он домогался 12-летней воспитанницы — вызывал ее в тренерскую, где и совершал противоправные действия. Девочке он угрожал отчислением из секции, если она расскажет кому-то. Узнать о творящемся удалось только благодаря телефонной переписке тренера и школьницы. После того, как мама девочки увидела сообщения, она обратилась в правоохранительные органы.

«Приговором Муромского городского суда осужденному назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, суд запретил осужденному после отбытия наказания заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в спортивном центре была проведена внеплановая проверка, в результате которой должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также в регионе в целом повысились требования к подбору кандидатов для работы с детьми.