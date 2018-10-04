Москва, , 11:13 — REGNUM «Росатом вносит свой вклад в развитие мировой атомной энергетики. У нас сейчас контракты на 25 энергоблоков в активной стадии реализации, еще 11 блоков законтрактовано», — рассказал Лихачев.

В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр науки и технологий Народной Республики Бангладеш Яфеш Осман, министр инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненад Попович, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор и президент Fortum Corporation Пекка Лундмарк. Модератором круглого стола выступила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг.

«В будущем деятельность Росатома будет интересна не только энергетикой, — уверен глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Медицинские разработки на основе ядерных изотопов полезны с точки зрения и диагностики, и лечения. Это направление его деятельности вполне может стать глобальным. Если к атомным станциям отношение от положительного до отрицательного, когда закрывают АЭС и отказываются от атомной генерации, то ядерная медицина без сомнения важна и интересна большинству».

«Россия продолжает на практике интересоваться термоядерным синтезом, это проект будущего, которым тоже важно заниматься, — отметил эксперт. — Как и плавучими атомными станциями. Спрос на них есть там, где невозможно построить полноценную АЭС или есть потребность в электроэнергии на ограниченный срок. Это преимущественно островные государства. ПАТЭС — более надежный вариант с запасом прочности на случай бедствий, чем строительство на острове».

«В кооперации как таковой больше заинтересованы наши партнеры. Ведь мы сами выступаем как поставщики услуг полного цикла — от строительства АЭС до вывода из эксплуатации и поставок ядерного топлива, — напомнил Пикин. — В этом плане мы самодостаточны, даже финансирование к проектам мы привлекаем сами. На территориях, где запланированы проекты станций по нашим проектам, подразумевается развитие научной базы, образования, привлечение местных рабочих ресурсов, то есть мы предлагаем многогранный вариант кооперации — не просто строительство, а полноценное преобразование прилегающих территорий».